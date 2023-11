Camilla draagt George IV State Diadem tijdens troonrede

Koningin Camilla draagt dinsdag, op de dag dat haar man koning Charles voor het eerst een volwaardige troonrede houdt, de George IV State Diadem. Het is voor het eerst dat Camilla het diadeem draagt. Koningin Elizabeth, de overleden moeder van Charles, droeg het diadeem vaker.

Het George IV State Diadem, ook wel The Diamond Diadem genoemd, is in 1820 gemaakt voor de toenmalige Britse koning George IV. Camilla houdt Charles gezelschap voorafgaand en tijdens de troontrede.

Tijdens de ‘King’s Speech’ kondigt Charles de beleidsplannen van de conservatieve regering aan. Daarmee opent hij ook het parlementaire jaar.