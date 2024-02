Camilla drinkt thee bij nieuw buurtcentrum in Cambridge

Koningin Camilla heeft vrijdagmiddag een kopje thee gedronken in het pas geopende buurtcentrum Meadows Community Centre in Cambridge. De vorstin bracht een bezoek aan het centrum in haar rol van president van de Koninklijke Vrijwilligersdienst (RVS).

Op foto’s van de bijeenkomst is te zien dat Camilla bij het centrum werd ontvangen door een groep kinderen die zwaaiden met Britse vlaggetjes. Eenmaal binnen kreeg ze een rondleiding langs de faciliteiten van het centrum, waaronder een dansstudio en een gemeenschapsruimte waar onder meer bijeenkomsten voor dementerende ouderen worden georganiseerd. In het café, dat ook wordt gerund door vrijwilligers, bestelde de koningin bij de bar een kop thee.

De RVS is een van de grootste liefdadigheidsinstellingen van Groot-Brittannië, met vrijwilligers die de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) en kwetsbare mensen in de gemeenschap ondersteunen. Camilla is sinds 2012 voorzitter van de RVS.