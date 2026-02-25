Camilla eet boterham met marmelade met Paddington

Koningin Camilla heeft woensdag een boterham met marmelade gegeten met het beertje Paddington. De wereldberoemde beer was een van de gasten op een receptie op Windsor Castle. Het evenement vond plaats ter gelegenheid van de BBC 500 Words-competitie, een verhalenwedstrijd voor jongeren. In totaal stuurden 46.000 kinderen een tekst van 500 woorden in.

Camilla maakte de finalisten bekend, die een medaille kregen. De winnaars worden op 6 maart bekendgemaakt tijdens een speciale uitzending op de BBC.

Paddington was een speciale gast tijdens de receptie. Het Britse beertje, dat groot fan is van marmelade, was al bekend van de boekenreeks en de succesvolle films, maar sinds een paar maanden is ook de musicalversie een groot succes. Voor de show, die louter lovende kritieken kreeg, zijn tot half juli geen kaarten meer te krijgen.

De beer stak zijn duim op toen Camilla de kinderen meldde dat zij een boterham met marmelade kregen. Paddington heeft een hechte band met het Britse koningshuis. Ter gelegenheid van haar 70e verjaardag werkte koningin Elizabeth mee aan een filmpje met Paddington. Hierin verklapte Elizabeth dat zij altijd voor de zekerheid een boterham met marmelade in haar handtasje heeft. Na haar overlijden in 2022 legden rouwende Britten ook speelgoedbeertjes en boterhammen met marmelade bij Buckingham Palace, als eerbetoon aan hun overleden vorstin.