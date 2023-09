Camilla en Charles bekijken restauratiewerk Notre Dame

Tijdens hun staatsbezoek aan Frankrijk hebben de Britse koning Charles en koningin Camilla een bezoek gebracht aan de Notre Dame. In Parijs bekeken ze de restauratiewerkzaamheden aan de kathedraal na de grote brand in 2019.

President Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte vergezelden de Britse royals. Samen met Charles en Camilla spraken ze met brandweerlieden die tijdens brand de kathedraal probeerden te redden. “We waren bang dat de Notre Dame onder onze handen in elkaar zou storten”, vertelde een van de hulpmedewerkers aan het gezelschap.

Eerder op de dag hadden de royals en het presidentiële paar een bloemenmarkt bezocht die in 2014 is vernoemd naar de vorig jaar overleden Queen Elizabeth. Tijdens dat bezoek waren er veel mensen op de been. Charles en Camilla maakten praatjes met de toeschouwers en lieten zich volgens persbureau Reuters geduldig fotograferen.

Eerder op de dag was Camilla te gast bij een workshop van het Franse luxemerk Chanel in de 19M Campus. Samen met Charles bezocht ze ook nog een sportcentrum in de Parijse buitenwijk Saint-Denis.