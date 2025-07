Camilla erg gecharmeerd van hondje bij opening hondentuin

De Britse koningin Camilla was maandag bij een bezoek aan Battersea Dogs & Cats Home erg gecharmeerd van een klein hondje. De koningin, die beschermvrouwe is, bracht een bezoek aan de liefdadigheidsinstelling om een nieuwe hondentuin te openen.

De vrouw van koning Charles leek het jammer te vinden toen ze hoorde dat het ooit dakloze hondje al een nieuw baasje had. “Ik zou hem hebben meegenomen”, zei de koningin volgens Britse media. Tijdens haar bezoek kreeg Camilla een rondleiding langs de hondentuin met een gazon, bomen en struiken. Camilla, die bekendstaat als een groot hondenliefhebber, had voor het bezoek een hondenspeldje opgespeld.

Camilla had haar eigen hondje Moley thuis gelaten. Moley was ook afkomstig van Battersea. Het Britse koningshuis deelde na afloop van het bezoek nog een foto van Camilla met haar hond. “Terwijl Moley thuis het hoofd koel hield, wenste hij dat hij herenigd kon worden met een paar van zijn oude vrienden!”, stond in het bijschrift.