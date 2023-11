Camilla geeft sjaal met hondjes aan presidentsvrouw Zuid-Korea

Koningin Camilla heeft een persoonlijk cadeau gegeven aan Kim Keon-hee, de vrouw van de Zuid-Koreaanse president. Het gaat om een sjaal met daarop de namen van de hondjes van Kim Keon-hee geborduurd.

De pashmina-sjaal is gemaakt door The Royal School of Needlework, is te lezen in het programma van het staatsbezoek dat Zuid-Korea momenteel aan het Verenigd Koninkrijk brengt. Op de pashmina staan de namen van de hondjes en de Mugungwha, de bloem van Zuid-Korea.

President Yoon Suk-yeol kreeg van koning Charles een fles whiskey uit de Laphroaig-distilleerderij en een speciale uitgave van Winston Churchills boek Stemming the Tide cadeau. Het paar kreeg samen nog een kan en glazenset voor de whiskey.