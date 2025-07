Camilla geniet van ijsje bij jubileumviering op Engels platteland

Koningin Camilla heeft in het Engelse graafschap Wiltshire de jubileumviering van Wiltshire Community Foundation bezocht. De onafhankelijke liefdadigheidsinstelling bestaat vijftig jaar en is de oudste stichting voor gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens lokale media genoot de koningin er onder meer van een ijsje met passievruchtensmaak.

De jubileumviering vond plaats in de Wellington Barn, een onderdeel van evenementenlocatie Manor Farm in Calne. Camilla sprak er met mensen van verschillende gemeenschapsgroepen en bedrijven die door de stichting worden gesteund of subsidies hebben ontvangen. Daarna maakte ze een korte stop bij een ijskarretje op het landgoed.

De Wiltshire Community Foundation is opgericht door Lord Joel Joffe, een in Zuid-Afrika geboren voorvechter van sociale rechtvaardigheid. Joffe, begin jaren zestig advocaat van Nelson Mandela tijdens het Rivoniaproces, richtte de organisatie op omdat hij geloofde in de kracht van gemeenschappen om positieve verandering te brengen.