Camilla geraakt door verhalen en lied van Oekraïense kinderen

Charles en Camilla hebben woensdag tijdens een bezoek aan de Oekraïense Katholieke Kathedraal in Londen geluisterd naar een traditioneel lied dat werd gezongen door kinderen van de zondagsschool. Het gesprek dat het paar daarna voerde met de kinderen en hun moeders over de situatie in Oekraïne, raakte Camilla zichtbaar.

De leerlingen van de katholieke zondagsschool brachten tijdens het bezoek van de prins van Wales en de hertogin van Cornwall een lied ten gehore dat ging over de passie voor het land. Ook ging het volgens de leraar van de zondagsschool over wat het betekent om voor Oekraïne te vechten. Camilla was tijdens de uitvoering zichtbaar geraakt, schrijft The Telegraph.

De leerlingen boden Charles en Camilla ook zelfgemaakte protestborden aan. De prins van Wales las en accepteerde de borden waarop onder meer de tekst “Stop Poetin” stond.

Tijdens het bezoek sprak het paar ook met onder anderen de bisschop van de kerk, de ambassadeur van Oekraïne en vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen. Voor ze weer vertrokken, brandden Charles en Camilla een kaarsje en legden ze zonnebloemen neer voor de slachtoffers van de Russische inval in Oekraïne.