Camilla haalt literaire bijeenkomst in na coronabesmetting

Koningin-gemalin Camilla haalt de literaire bijeenkomst die ze had gepland, maar die werd afgelast vanwege haar coronabesmetting, in op 23 februari. De bijeenkomst staat in het teken van het tweejarig bestaan van haar organisatie The Reading Room, die aandacht vraagt voor boeken, schrijvers en lezen. Ook koning Charles zal aanwezig zijn, zo meldt Buckingham Palace.

Maandag werd bekend dat de 75-jarige echtgenote van koning Charles corona heeft. Daarom zegde ze “met spijt in het hart” al haar verplichtingen van de komende week af, waaronder ook de literaire viering. Het is de tweede keer dat Camilla corona heeft. Vorig jaar februari raakte ze ook besmet met het virus.

Tijdens de bijeenkomst op donderdag vertelt Camilla over haar plannen voor de toekomst met betrekking tot het project. Verscheidene vertegenwoordigers van de literaire gemeenschap zijn aanwezig.