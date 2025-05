Camilla heeft een nieuwe hond geadopteerd

De Britse koningin Camilla heeft opnieuw een hond geadopteerd. De naam van het hondje is Moley, aldus Buckingham Palace op Instagram. Ook deelt het Britse koningshuis een foto van Camilla met het hondje. De koningin is beschermvrouwe van de liefdadigheidsorganisatie Battersea Dogs & Cats, die Moley ter adoptie aanbood.

Dinsdag bezoekt Camilla de Chelsea Flower Show in Londen, waar voor het eerst een gedeelte speciaal voor honden is ontworpen. In de bakstenen paden staan de namen van honden gegraveerd van wie de baasjes meehielpen aan de tuin. Ook de namen van Moley en Bluebell, de jackrussellterriër die Camilla eerder adopteerde, staan in het pad, net als Beth, die vorig jaar overleed. De naam van Snuff, de hond van koning Charles, is ook in het pad gegraveerd.