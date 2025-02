Camilla heeft nieuwe puppy na overlijden hondje Beth

De Britse koningin Camilla heeft onlangs een puppy geadopteerd. Dat vertelde de vrouw van koning Charles dinsdag tijdens een bezoek aan Canterbury. In november moest Camilla nog afscheid nemen van haar geliefde hondje Beth.

In een video die royaltyverslaggever Rebecca English op X deelde, zegt Camilla dat ze nu een nieuw hondje heeft. Het is een mannetje met de naam Moley. De puppy “lijkt op een mol”, zegt de vorstin.

Camilla was in Canterbury om een standbeeld van Aphra Behn te onthullen. Behn staat volgens de BBC bekend als de eerste vrouw in de Engelse geschiedenis die de kost wist te verdienen als schrijver.