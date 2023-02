Camilla houdt receptie om schrijvers en boeken lezen te vieren

Koningin-gemalin Camilla houdt woensdag 15 februari een receptie op Clarence House voor schrijvers, leden van de literaire gemeenschap en vertegenwoordigers van literaire goede doelen. Tijdens de receptie wordt ook de tweede verjaardag van The Reading Room gevierd, een initiatief dat mensen moet aanzetten tot lezen.

Camilla staat bekend om haar liefde voor boeken en lezen. In januari 2021 lanceerde zij The Reading Room, waarmee mensen enthousiast worden gemaakt en uitgenodigd worden om meer te gaan lezen. Inmiddels zijn er online 155.000 mensen aan het initiatief verbonden.

Tijdens het evenement op Clarence House zal Camilla onder meer met gasten praten over haar visie voor de toekomst van The Reading Room. Ook ontvangt zij vertegenwoordigers van uitgevers en van organisaties die literatuur promoten en waar de koningin-gemalin beschermvrouwe van is.