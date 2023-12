Camilla komt in nieuwe jaar met podcast over literatuur

Koningin Camilla gaat in navolging van haar schoondochter Meghan een podcast maken. De 76-jarige Britse vorstin gaat daarin praten over literatuur, is vrijdag bekendgemaakt.

De podcast zal een verlengstuk worden van Camilla’s organisatie The Reading Room, die aandacht vraagt voor boeken, schrijvers en lezen. In The Queen’s Reading Room Podcast praat ze met auteurs over hun favoriete schrijvers, meest dierbare boeken en vroegste leesherinneringen. Onder anderen Ian Rankin, David Baddiel en Ann Patchett zullen te gast zijn. De eerste aflevering komt op 8 januari op alle streamingplatforms online.

Camilla zal in de voetsporen treden van Meghan, de vrouw van prins Harry. Zij maakte tot eind vorig jaar de podcast Archetypes voor Spotify. Afgelopen zomer werd bekend dat er geen nieuwe afleveringen meer komen. Ook Mike Tindall, de schoonzoon van prinses Anne, heeft een podcast. In The Good, The Bad & The Rugby praat hij met vrienden met name over rugby.