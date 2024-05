Camilla koopt geen items meer van echt bont

Koningin Camilla heeft besloten geen nieuwe items meer te kopen van echt bont. Dat heeft ze in een brief aan dierenrechtenorganisatie PETA laten weten, schrijft de BBC.

In de brief staat dat de Britse koningin “geen nieuwe kledingstukken van bont zal aanschaffen”, laat People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) weten. “Dit gaat gepaard met de warmste wensen van de koningin”, staat er ook in. De brief vermeldt niet of ze bont dat al in haar kledingkast ligt nog zal dragen.

PETA heeft laten weten dat ze bij de organisatie “zullen proosten op koningin Camilla met een glas van de lekkerste wijn”. “Het is juist en gepast dat de Britse monarchie de Britse waarden weerspiegelt door te erkennen dat bont geen plaats heeft in onze samenleving”, aldus algemeen directeur Ingrid Newkirk tegen de BBC.

Camilla volgt met haar besluit het voorbeeld van haar overleden schoonmoeder Elizabeth, die in 2019 liet weten geen nieuwe spullen van bont meer aan te schaffen. Ondertussen zijn er ook andere maatregelen genomen om diervriendelijker om te gaan binnen het Britse koningshuis. Zo wordt er geen foie gras meer geserveerd en ter ere van de kroning werd een document van dierenhuid vervangen door een van papier.