Camilla krijgt pizza Margherita voor 20e huwelijksdag met Charles

Koningin Camilla heeft tijdens een bezoek aan een school in Rome een pizza Margherita gekregen ter ere van haar twintigste huwelijksdag met koning Charles. Het Britse koningspaar is in Italië voor een vierdaags staatsbezoek.

Bij aankomst bij de school kreeg Camilla felicitatiekaarten van Italiaanse kinderen, die zij speciaal voor de koningin hadden gemaakt. Camilla gaf een grote groep kinderen een hand en ging kort met hen in gesprek.

Maandagavond verschenen nieuwe portretten van Charles en Camilla, ter ere van hun huwelijksjubileum. Het stel gaf toen al aan er enorm naar uit te kijken hun twintigste trouwdag te vieren “op zo’n bijzondere plek”.