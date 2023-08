Camilla luistert naar gedichten van kinderen en hun grootouders

Koningin Camilla is op bezoek geweest bij een basisschool in Londen voor een poëtische bijeenkomst met kinderen en hun grootouders. Het Britse hof deelt dinsdag op sociale media foto’s van het bezoek.

Het initiatief Poetry Together werd in 2019 gelanceerd en moedigt kinderen en ouderen aan om samen een gedicht uit hun hoofd te leren, dat zij vervolgens voordragen tijdens een bijeenkomst. Hier wordt dan samen onder het genot van een kop thee en een plakje cake over het gedicht gepraat. Sinds de lancering hebben meer dan achthonderd scholen en verzorgingstehuizen in het Verenigd Koninkrijk meegedaan aan het initiatief. Vorig jaar deden er zelfs scholen in Griekenland, Roemenië, de Verenigde Arabische Emiraten, Nigeria en de Verenigde Staten mee.

Tijdens haar bezoek mocht Camilla een aantal gedichten aanhoren en ook een speciale cake aansnijden die thuis op Buckingham Palace was gemaakt. De zoetigheid werd aan de koningin gepresenteerd door twee gasten die waren verkleed als Alice en de Mad Hatter uit het verhaal Alice in Wonderland. Camilla poseerde ook met een van de basisschoolkinderen die zijn gedicht “uitmuntend” had voorgedragen.