Camilla maakt winnaar dessertwedstrijd jubileum Elizabeth bekend

Camilla Parker Bowles zal de winnaar bekendmaken van de Platinum Pudding, een wedstrijd om een dessert te vinden om het 70-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth te vieren.

Op 12 mei zendt BBC One een speciaal feestelijk programma genaamd The Jubilee Pudding: 70 Years in the Baking uit om een feestelijk dessert te vinden waar het jubileum van Elizabeth mee gevierd kan worden. Bijna 5000 inzendingen uit het hele Verenigd Koninkrijk zijn door een jury teruggebracht naar vijf finalisten.

Het bekende Great British Bake Off-jurylid Mary Berry zal samen met MasterChef-jurylid Monica Galetti en een kok uit Buckingham Palace bepalen welk dessert de wedstrijd wint. Camilla zal de keuze van de jury bekendmaken.

De Britten vieren in juni uitgebreid het zeventigjarig regeringsjubileum van Elizabeth. Tijdens het jubileumfeest wordt ook voor het eerst sinds 2019 weer Trooping the Colour georganiseerd. Met het militair ceremonieel wordt normaal gesproken de verjaardag van Elizabeth gevierd. De afgelopen twee jaar werd de officiële viering, die bij het publiek zo populair is vanwege de balkonscène na afloop op Buckingham Palace, afgeblazen vanwege de coronacrisis.