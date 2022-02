Camilla na coronabesmetting Charles: ik heb geluk gehad

Camilla, de hertogin van Cornwall, denkt dat ze simpelweg “geluk” heeft gehad dat zij geen corona heeft gekregen en haar man Charles wel. Dat zei ze tijdens een werkbezoek in Aylesbury, op een uurtje rijden van Londen.

“Ik ben gelukkig negatief. Ik heb zo veel tests gehad”, zo vertelde Camilla aan Willie Hartley Russell. Hij is de ‘high sheriff’ van Berkshire en is in die ceremoniële positie steevast bij koninklijke bezoeken aanwezig. Hij zei later tegen persbureau PA dat Charles het wel lastig vindt om weer ziek te zijn.

“Ze zei: helaas heeft hij opnieuw positief getest”, aldus Hartley Russell. “Ik zei dat hij in ieder geval wel veel antistoffen aan het opbouwen was. Ze zei toen dat Charles het wel een beetje vermoeiend vindt om het weer te hebben, maar wel op een luchtige manier.”