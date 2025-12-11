Camilla neemt radio-uitzending op met nabestaanden kruisboogmoord

De Britse koningin Camilla heeft een speciale radio-uitzending opgenomen met BBC-sportcommentator John Hunt. De vrouw en twee dochters van de presentator werden vorig jaar thuis vermoord met een kruisboog door een ex-partner van een van de dochters.

Hunt en zijn dochter Amy werden door Camilla uitgenodigd op Clarence House voor de uitzending op BBC Radio 4, die op oudejaarsavond wordt uitgezonden. De uitzending werd eind november opgenomen en voorgezeten door Emma Barnett van de BBC. Ook voormalig premier Theresa May was aanwezig.

Eerder dit jaar werd de 27-jarige Kyle Clifford veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moorden op de vrouw en twee dochters van Hunt. Donderdag vindt een inzameling plaats voor het Hunt Family Fund, opgezet ter nagedachtenis aan de slachtoffers.