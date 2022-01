Camilla neemt rol Meghan over als beschermvrouwe National Theatre

Camilla, de hertogin van Cornwall, zal benoemd worden tot de koninklijk beschermvrouwe van het National Theatre in Londen. Die rol werd voorheen vervuld door Meghan, maar zij heeft samen met prins Harry afstand gedaan van alle werkzaamheden voor het Britse koningshuis.

Meghan kreeg de rol in 2019 toebedeeld door de koningin. Komende maand zal koningin Elizabeth die rol overdragen aan Camilla, schrijft The Sunday Times.

Volgens een ingewijde was Camilla in 2019 “behoorlijk boos” dat de prestigieuze rol naar Meghan ging en niet naar haar. “Ze wilde het echt. Ze zal des te blijer zijn om de rol nu op zich te nemen, nadat ze teleurgesteld was dat ze het de eerste keer niet kreeg.”