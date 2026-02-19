Camilla negeert vraag over Andrew na bezoek in Londen

Koningin Camilla heeft donderdagmiddag een vraag over de arrestatie van de voormalige prins Andrew genegeerd. Volgens de BBC werd de echtgenote van koning Charles na een werkbezoek in het centrum van Londen naar de situatie gevraagd, maar stapte ze zonder te antwoorden in de auto.

“Maakt u zich zorgen over de arrestatie van Andrew, majesteit?”, zou er zijn gevraagd, terwijl de koningin een lunchconcert in Westminster verliet. Volgens de Britse omroep zwaaide Camilla wel naar de aanwezigen.

Andrew Mountbatten-Windsor werd donderdagochtend, op zijn 66e verjaardag, opgepakt. Hij zou worden verdacht van wangedrag in een openbare functie. De jongere broer van koning Charles raakte herhaaldelijk in opspraak door zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De voormalige prins verloor eerder al zijn titels na onthullingen over zijn vriendschap met Epstein.