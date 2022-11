Camilla noemt geweld tegen vrouwen een ‘wereldwijde pandemie’

Koningin-gemalin Camilla heeft dinsdag op Buckingham Palace een receptie gehouden vanwege de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, een initiatief van de Verenigde Naties. De echtgenote van koning Charles hield voor de honderden aanwezigen een toespraak over het probleem dat volgens haar een “wereldwijde pandemie” is.

Camilla begon haar toespraak met het noemen van enkele statistieken. Zo worden er volgens haar in een periode van zestien dagen wereldwijd tweeduizend vrouwen vermoord door hun partner of familielid, in Wales en Engeland in dat tijdsbestek meer dan drieduizend vrouwen verkracht en krijgt wereldwijd een op de drie vrouwen te maken met huiselijk geweld. “Achter al deze statistieken zit een verhaal van menselijk leed en gebroken harten”, aldus Camilla.

De koningin-gemalin heeft de afgelopen jaren veel van dat soort verhalen gehoord en geleerd dat “herinneren en luisteren” twee belangrijke manieren zijn om te helpen. “We herinneren de vrouwen die om het leven zijn gebracht door een vreemde of door de persoon die het meest van hen zou moeten houden”, aldus Camilla. “Deze vrouwen kunnen helaas niet meer zelf praten, maar we luisteren naar wie dat wel kunnen. Ik heb van mijn gesprekken met deze dappere overlevers geleerd dat ze boven alles willen dat er naar hen wordt geluisterd, dat ze worden geloofd en dat wordt voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt.”

Bij de receptie waren meer dan driehonderd mensen aanwezig. Ook koningin Rania van Jordanië, de Belgische vorstin Mathilde en kroonprinses Mary van Denemarken waren naar Londen afgereisd. Onder de gasten waren ook slachtoffers van geweld en mensen van liefdadigheidsinstellingen die daartegen strijden.