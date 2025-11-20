Camilla ontvangt winnaars schrijfwedstrijd in St. James’s Palace

Koningin Camilla heeft in St James’s Palace deelnemers aan de Queen’s Commonwealth Essay Competition 2025 ontvangen. In het Londense paleis ontving de koningin donderdag de winnaars en de tweede prijswinnaars van de schrijfwedstrijd.

“Ik ben ervan overtuigd dat elk van onze briljante finalisten een spannende toekomst voor zich heeft…”, zei de koningin tijdens de receptie. De Queen’s Commonwealth Essay Competition is de oudste schrijfwedstrijd voor scholen en wordt sinds 1883 georganiseerd door de Royal Commonwealth Society.

Bij de receptie was ook voormalig Spice Girl Geri Halliwell-Horner aanwezig. Zij is ambassadeur van de Royal Commonwealth Society. Halliwell-Horner las tijdens de bijeenkomst een fragment uit een van de essays voor.