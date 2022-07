Camilla op neus gelikt door hondje tijdens jubileum dierenasiel

Camilla heeft tijdens een receptie op Clarence House de 160e verjaardag van Battersea Dogs and Cats Home gevierd. Deze organisatie, waar de hertogin van Cornwall in 2017 beschermvrouwe van werd, helpt en vangt honden en katten in nood op.

Op uitnodiging van Camilla kwamen leden van het personeel en vrijwilligers van de organisatie samen met een paar van de opgevangen honden naar Clarence House voor de festiviteiten, melden Britse media. Een van de blikvangers was de acht weken oude Flora, een hondje dat de hertogin een lik op haar neus gaf.

Tijdens het evenement kletste Camilla met haar gasten en aaide ze een aantal honden die waren meegekomen. De hertogin, die zelf haar hondjes Beth en Bluebell adopteerde, sloot het feest af door een grote blauwwitte taart met daarop een plaatje van een kat en een hond aan te snijden.