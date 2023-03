Camilla organiseert receptie ter ere van Women’s Day

Koningin-gemalin Camilla nodigt binnenkort een aantal vrouwen uit op Buckingham Palace. Ter ere van International Women’s Day organiseert de vrouw van koning Charles op 8 maart een receptie.

Dat doet zij onder meer in haar rol als voorzitter van het Women of the World Festival (WOW), een jaarlijks kunst- en wetenschapsfestival in Londen dat aandacht vraagt voor de prestaties, maar ook de uitdagingen van vrouwen wereldwijd.

Op de receptie worden onder meer ondernemers, vrouwen uit de entertainmentwereld, atleten, schrijvers, journalisten en ambtenaren uitgenodigd.