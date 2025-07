Camilla poseert in tuin van woning voor verjaardagsportret

Koningin Camilla viert donderdag haar 78e verjaardag. Buckingham Palace staat stil bij dit heuglijke feit door online twee nieuwe fotos van de Britse vorstin te delen.

De foto’s zijn deze maand genomen in de tuin van Ray Mill House, nabij het Engelse dorpje Lacock. De vrouw van koning Charles leunt op de foto lachend met haar armen op een hek en poseert met een boek.



Ray Mill House is de woning van Camilla in het graafschap Wiltshire, in het zuidwesten van Engeland. Eerder deze week poseerde de koningin ook al voor een portret in de tuin van haar huis. Toen stond ze met haar geredde puppy Moley op de foto, afkomstig van het Battersea Dogs and Cats Home. Camilla is beschermvrouwe van de dierenopvang.