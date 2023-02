Camilla schrapt werkbezoeken wegens ziekte

De Britse koningin-gemalin Camilla heeft een voor dinsdag gepland bezoek moeten uitstellen. De vrouw van koning Charles is ziek, liet Buckingham Palace aan Britse media weten.

Het is niet bekend waar Camilla precies last van heeft, maar paleisambtenaren beschreven het als een “seizoensgebonden ziekte”. De 75-jarige koningin-gemalin zou dinsdag onder meer de plaatsen Birmingham en Telford bezoeken. Er wordt gezocht naar een andere datum om de bezoeken in te halen.

Camilla heeft later deze week nog meer verplichtingen. Een woordvoerder zei dat Camilla hoopt op woensdag weer genoeg hersteld te zijn om haar werk te hervatten.