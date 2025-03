Camilla schreef brief aan misbruikslachtoffer Gisèle Pélicot

Koningin Camilla heeft een brief geschreven aan de Française Gisèle Pélicot, de vrouw die jarenlang stelselmatig werd gedrogeerd en verkracht door haar ex-man en tientallen vreemde mannen. Dat meldt het Franse persbureau AFP.

De vrouw van koning Charles schreef de brief op eigen initiatief, omdat ze zich al jarenlang inzet voor overlevenden van huiselijk geweld en seksueel misbruik. “Ze was ontzettend geraakt door de zaak van mevrouw Pélicot in Frankrijk en haar uitzonderlijke waardigheid en moed. Want, zoals ze terecht zegt, waarom zou ze zich een slachtoffer moeten voelen en zich moeten verbergen achter schaamte”, zegt een bron binnen het paleis tegen het tijdschrift Newsweek. Buckingham Palace doet zelf publiekelijk geen uitspraken over het schrijven.

Volgens haar advocaat was Pélicot “flabbergasted, geroerd en zeer trots” toen ze hoorde dat haar zaak ook de aandacht van de Britse koninklijke familie had getrokken.

In december werd bekend dat Dominique Pélicot (72), de ex-man van Gisèle (ook 72) was veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor verkrachting. Op haar eigen verzoek werd de zaak van Pélicot openbaar gemaakt, waardoor er veel aandacht voor kwam en zij uitgroeide tot een icoon in de strijd tegen seksueel geweld.