Camilla speelt spontaan wedstrijdje tafeltennis

De Britse koningin Camilla heeft donderdag de verleiding niet kunnen weerstaan om een potje te tafeltennissen toen ze een gemeenschapscentrum in Middlesbrough bezocht. Ze voegde zich bij een groepje tieners voor een spontaan wedstrijdje, meldt het Britse persbureau PA.

De koningin staat bekend om haar voorliefde voor tafeltennis en sloeg de bal soepel over het net. Haar medespeelster, de 15-jarige Alesha, was na afloop positief over de speelkwaliteiten van Camilla. “Ze speelde goed, ik wist niet dat ze van tafeltennis hield”, zei ze. Volgens het meisje was het een unieke ervaring.

Het is niet de eerste keer dat Camilla in het openbaar een potje tafeltennis speelt. In september 2023 deed ze op bezoek in Frankrijk voor het oog van de camera’s een wedstrijdje met Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron.