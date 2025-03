Camilla spreekt met Victoria Beckham over gendergelijkheid

De Britse koningin Camilla heeft dinsdag op Buckingham Palace een groep vrouwen ontvangen “die weigeren nee als antwoord te accepteren”. De koningin ontmoette daar onder anderen Victoria Beckham en Ruth Jones. De receptie werd gehouden ter ere van het 15-jarige bestaan van Women of the World (WOW), een organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid wereldwijd.

In een toespraak vertelde Camilla trots te zijn dat zij betrokken is bij de organisatie. “Waar WOW ook samenkomt, ontmoet ik zonder uitzondering de meest buitengewone en indrukwekkende vrouwen die simpelweg geweigerd hebben ‘nee’ als antwoord te accepteren”, zei de koningin.

Camilla blikte ook vooruit op de ontwikkeling van gendergelijkheid. “In het huidige tempo zal het wereldwijd naar schatting 286 jaar duren om discriminerende wetten af te schaffen, 140 jaar voordat vrouwen de helft van de leidinggevende posities op de werkvloer bekleden en 47 jaar om gelijk vertegenwoordigd te zijn in nationale parlementen. Maar door in de voetsporen te treden van deze geweldige vrouwen en meisjes die geen ‘nee’ accepteren, hopen wij als leden van de WOW-familie vurig dat dit in veel kortere tijd bereikt zal worden.”