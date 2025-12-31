Camilla spreekt zich uit over aanval in de trein als tiener

Koningin Camilla heeft voor het eerst publiekelijk iets gezegd over haar ervaring dat ze als tiener in een trein ooit is aangevallen. Dat deed de Britse vorstin tijdens een gesprek in het BBC-programma Today.

The Times-journalist Valentine Low beschreef in zijn onlangs uitgebrachte boek Power and the Palace dat Camilla als tiener slachtoffer was van aanranding. Een man zou haar in de trein hebben betast, waarna ze haar schoen uittrok en hem ermee sloeg. De koning zelf of Buckingham Palace hadden er tot dusver nog geen officiële verklaring over gegeven.

Volgens Camilla “sluimert” de aanranding “al heel lang” in haar achterhoofd. De koningin herinnert zich dat “een jongen, ik dacht toen een oudere man, maar hij was niet veel ouder dan ik” haar destijds aanviel terwijl ze een boek las in de trein. Toen ze uitstapte en haar moeder haar zag, vroeg ze waarom het haar van haar dochter rechtovereind stond en waarom er een knoop aan haar jas ontbrak. “Ik was het een beetje vergeten, maar ik weet nog dat ik op dat moment erg boos was”, blikt Camilla terug. “Ik dacht alleen maar: ‘Waarom doet die jongen dit?'”