Camilla stemde op soapactrice in Britse danswedstrijd op TV

Camilla heeft tijdens het Britse dansprogramma Strictly Come Dancing vorig jaar gestemd op actrice Rose Ayling-Ellis, die meespeelt in de soap EastEnders. Dat onthulde de hertogin van Cornwall zaterdag tijdens een bezoek aan de set van het BBC-programma.

Samen met prins Charles bezocht Camilla zaterdag de set van EastEnders, dat net een speciale aflevering had opgenomen ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Tijdens hun bezoek ontmoetten de royals diverse castleden van de serie, waaronder Ayling-Ellis.

De actrice, die sinds haar geboorte doof is, kon het koninklijke bezoek zeker waarderen. “Het was geweldig, zo fijn. De koninklijke familie stemde gewoon op mij, soms vergeet je hoeveel mensen er naar onze soap kijken”, zei ze volgens de BBC. “Ik ben helemaal overdonderd.”

Ayling-Ellis won vorig jaar de danswedstrijd door in de finale John Whaite en zijn partner te verslaan. Whaite is bekend vanwege zijn deelname aan de Britse versie van het programma Heel Holland Bakt, dat hij in 2012 won.