Camilla te gast in Brits programma over antiek op BBC

Koningin-gemalin Camilla is zondag te zien in het Britse tv-programma Antiques Roadshow, meldt de BBC. De aflevering van het programma over antiek is afgelopen zomer opgenomen in Cornwall en wordt uitgezonden op BBC One.

Camilla nam speciaal voor het programma twee items mee om door de experts te laten keuren. De Britse koningin-gemalin liet een zeldzame zilveren snuifdoos uit de koninklijke collectie zien en bracht ook het poëzieboek Elegy Written in a Country Churchyard van Thomas Gray mee. Camilla was met name geïnteresseerd in het boek vanwege de speciale bindwijze, die in 1899 door de Guild of Women Binders was gemaakt.

Volgens presentatrice Fiona Bruce was Camilla “een verschrikkelijk genot” om in de uitzending te hebben. “Ze stelde iedereen op hun gemak en wilde graag meedoen en met iedereen een praatje maken.”