Camilla viert 70 jaar ITV op de set tijdens opnames van tv-serie

Koningin Camilla heeft een bezoek gebracht aan de set van de Britse tv-serie Trigger Point, die op ITV wordt uitgezonden. De zender bestaat dit jaar zeventig jaar, reden voor Camilla om ITV hiermee persoonlijk te feliciteren.

Op dit moment zijn de opnames van het derde seizoen van Trigger Point, dat in 2022 voor het eerst werd uitgezonden, in volle gang. Op foto’s die Buckingham Palace donderdag op sociale media deelt, is te zien hoe Camilla de cast en crew ontmoet en getuige is van de opnames. Ze mocht met een koptelefoon op haar hoofd plaatsnemen naast Mark Robinson, die verantwoordelijk is voor de speciale effecten in de serie. Scenarioschrijver Jed Mercurio keek staand achter het duo mee naar de scène die werd gespeeld. Ook bekeek Camilla een camera en sprak ze met actrice Vicky McClure.

De Britse koningin sprak ook met vertegenwoordigers van ITV om hen te feliciteren met hun jubileum. Op de laatste foto die het hof deelt, poseert Camilla met medewerkers van de zender. Daarbij is een speciale taart te zien in de vorm van een klapper met daarop de tekst “70 jaar ITV”. Daaronder staat als regisseur de naam “Hare Majesteit de Koningin”.