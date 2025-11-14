Camilla viert jaarlijkse poëziedag met leerlingen op basisschool

Koningin Camilla heeft een bezoek gebracht aan de basisschool van Cyfarthfa in Wales waar ze samen met de leerlingen Poetry Together Day heeft gevierd. Op deze dag leren kinderen een gedicht uit hun hoofd dat ze vervolgens kunnen voordragen aan anderen.

Op beelden die het paleis op Instagram deelt, is te zien hoe Camilla aan tafel zat met kinderen en met hen in gesprek ging. Ook luisterde ze aandachtig wanneer de leerlingen iets voordroegen en applaudisseerde ze na een van de voordrachten. Met een paraplu in de hand nam Camilla ook de tijd om buiten een praatje te maken met enkele royaltyfans die haar bij de school stonden op te wachten.

Poetry Together Day viel dit jaar samen met de verjaardag van koning Charles. Eerder op de dag waren hij en Camilla in Merthyr Tydfil voor de viering van het tweehonderd jaar oude kasteel daar.