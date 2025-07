Camilla wenst Djokovic succes op Wimbledon

De Britse koningin Camilla is woensdag na het uitzwaaien van de Franse president Emmanuel Macron naar het tennistoernooi van Wimbledon gegaan. Daar had ze een ontmoeting met toptennisser Novak Djokovic. De vorstin wenste de zevenvoudig kampioen uit Servië veel succes in zijn kwartfinale tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Djokovic bedankte haar vervolgens voor haar komst.

Camilla was niet alleen naar Wimbledon gekomen: ze had haar zus Annabel mee. Samen werden ze rondgeleid door Deborah Jevans, voorzitter van Wimbledon-organisator All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Behalve met Djokovic had Camilla ontmoetingen met een aantal personeelsleden, zoals een van de tuinmannen van het tenniscomplex. Op het terrein staan meer dan 50.000 planten.

De koningin nam daarna plaats op de tribune. Vanuit de koninklijke loge op het Centre Court keek ze onder meer naar de wedstrijd tussen Mirra Andreeva en Belinda Bencic.