Camilla wil geen telefoons aan de eettafel zien

Camilla vindt het belangrijk om tijdens het eten contact te maken met haar familie. Om die reden wil de echtgenote van prins Charles ook geen telefoons zien aan de eettafel. De hertogin van Cornwall roept gezinnen op diezelfde regel te hanteren.

De hertogin vertelt zaterdag in een exclusief interview met de Daily Mail, vanwege haar 75e verjaardag op zondag, hoe belangrijk haar familie voor haar is. “We zijn een hele hechte groep”, zegt ze. “Familie is ongelooflijk belangrijk. Ik zou niet zonder de mijne kunnen.”

Camilla vindt dat gezinnen tegenwoordig minder tijd met elkaar doorbrengen. “Families zitten niet meer samen aan tafel voor het avondeten”, zegt de hertogin. “Nu zit iedereen op zijn apparaat. Dat maakt me best wel boos!”