Camilla woont Nationale Oogstdienst bij in Westminster Abbey

Koningin Camilla heeft donderdag de Nationale Oogstdienst bijgewoond in Westminster Abbey. De dienst stond in het teken van Wereldvoedseldag waarbij aandacht wordt gevraagd voor voedselzekerheid. Tijdens de dienst werden onder anderen Britse boeren bedankt voor hun bijdrage, zo schrijft GB News.

Bij de dienst waren ongeveer 2000 vertegenwoordigers aanwezig uit de voedsel- en landbouwsectoren. De Britse koningin sprak na de dienst met vertegenwoordigers van liefdadigheidsorganisaties en hoorde over hun werk om voedselarmoede aan te pakken. Een basisschoolleerling overhandigde haar ook een herfstboeket.

Koning Charles was niet bij de dienst aanwezig. Hij bedankte de boeren op sociale media voor hun “bijzondere vastberadenheid en veerkracht die ze de afgelopen jaren hebben getoond bij de uitdagingen van ons veranderende klimaat”.