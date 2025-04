Camilla ziet Charles ondanks ziekte ‘meer doen en anderen helpen’

Koning Charles wil, ondanks dat hij kanker heeft, “meer doen” en “anderen helpen”. Dat zei koningin Camilla tegen Britse media. De 76-jarige koning kreeg begin vorig jaar de diagnose nadat hij een prostaatoperatie had ondergaan. Het is niet bekend welke vorm hij precies heeft.

“Hij is dol op zijn werk en dat houdt hem bezig”, zei Camilla over haar echtgenoot. “Ik vind dat prachtig. Als je ziek bent geweest en herstellende bent en dan meer en meer en meer wilt doen. Dat is het probleem, daar wordt hij door gedreven: anderen helpen.”

Een paleisbron zegt tegen het tijdschrift HELLO! ook dat de koning zijn werk niet los kan laten. “We hebben het allemaal geprobeerd, maar zoals mensen hebben gezien: de koning is dol op zijn werk. Hij houdt ervan zo veel mogelijk mensen te ontmoeten. Hij weet dat hij boft dat hij zich in een positie bevindt waarin hij een verschil kan maken en hij is vastberaden dat te doen.”