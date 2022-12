Camilla’s Country Life bestverkochte editie van tijdschrift ooit

De editie van het Britse tijdschrift Country Life waarvoor koningin-gemalin Camilla de gasthoofdredacteur was, is met meer dan 70.000 stuks de bestverkochte uitgave van het blad ooit. Het tijdschrift over architectuur en buitenleven verschijnt al sinds 1897 en wordt wekelijks uitgegeven.

Op de cover van het tijdschrift is een foto van Camilla te zien die genomen is door haar schoondochter, prinses Catherine. In deze editie van het tijdschrift gaat het onder meer over de persoonlijke band van Camilla met de natuur en komen liefdadigheidsorganisaties aan bod die ze een warm hart toedraagt.

De speciale 244 pagina’s tellende Country Life kwam uit vanwege het 125-jarig bestaan van het blad, en hoofdredacteur Mark Hedges zegt in een reactie tegen de Evening Standard dat de koningin-gemalin haar taak zeer serieus nam. “Ze deinsde nergens voor terug en wist echt van aanpakken. Zo wilde ze bijvoorbeeld onderwerpen als huiselijk geweld op het platteland aansnijden.”