Camilla’s favoriete boek was Black Beauty: ik was gek op paarden

Camilla was “als kind gek op paarden”. De klassieker Black Beauty van Anna Sewell uit 1877 was dan ook haar favoriete boek toen ze opgroeide. “Ik dacht aan weinig anders dan aan paarden en pony’s, dus ik denk dat Black Beauty het eerste boek was dat echt bleef hangen.”

Vooral het personage Ginger, met wie het paard Black Beauty omgaat, maakte indruk op haar als kind. “Elke keer als ik aan die arme, oude Ginger denk die met zijn hoofd uit de kar hangt, dan moet ik huilen. Ik denk dat dat misschien wel een van mijn favorieten was”, vertelt de hertogin van Cornwall bij het programma Today op BBC Radio 4.

Een andere favoriet van Camilla uit haar kindertijd is The Scarlet Pimpernel, van Baroness Orczy uit 1905. In het boek redt Percy Blakeney, bekend als de Scarlet Pimpernel, ten tijde van de Franse revolutie gevangengenomen aristocraten van de doodstraf. “Hij werd in onze ogen de grote held en ik vond alle avonturen die hij beleefde geweldig.”

Camilla houdt erg van lezen. Eerder dit jaar richtte ze de Instagrampagina The Reading Room op, waarin boeken en auteurs aan bod komen. Ze moedigt ook anderen aan om te gaan lezen in het interview met BBC Radio 4. “Als je leert lezen, hoe moeilijk je leven op dat moment ook is, dan kun je een boek pakken en even ontsnappen. Je kunt lachen, je kunt huilen. Het haalt je uit de echte wereld en het geeft een andere dimensie aan het leven.”