Canada houdt zaterdag ceremonie voor koning Charles

Canada houdt zaterdag in de hoofdstad Ottawa een ceremonie om de troonsbestijging van de Britse koning Charles af te kondigen. Dat heeft het kantoor van de Canadese gouverneur-generaal vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt. De ceremonie begint om 10.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd) in Rideau Hall, de officiële residentie van de door de Britten benoemde gouverneur-generaal die optreedt namens de vorst.

De 73-jarige Charles werd automatisch koning van het Verenigd Koninkrijk en staatshoofd van veertien andere rijken, waaronder Canada, toen koningin Elizabeth donderdag op 96-jarige leeftijd stierf. Ondanks dat Canada sinds 1867 geen kolonie meer is van Groot-Brittannië, bleef het tot 1982 in het Britse rijk en is het nog steeds lid van het Gemenebest van voormalige rijkslanden die de Britse monarch als staatshoofd hebben.