Carl Gustaf begint streekbezoek Värmland zonder Silvia

De Zweedse koning Carl Gustaf is een streekbezoek aan Värmland donderdag onverwacht alleen begonnen. Zijn echtgenote koningin Silvia ontbrak bij zijn aankomst, omdat ze nog kampt met de naweeën van een griepje. Donderdagavond sloot ze alsnog aan.

Carl Gustaf ging vliegend naar Karlstad, maar Silvia zag dat niet zitten en ging per auto, een rit van zo’n 3,5 uur vanuit Stockholm. “Ze wilde vliegen vermijden vanwege een eerdere verkoudheid”, legde een woordvoerder van het hof uit aan het Zweedse blad Svensk Damtidning.

Het koningspaar bezocht donderdagavond de première van een operavoorstelling. Ook hadden ze een diner met de gouverneur van Värmland.