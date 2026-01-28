Carl Gustaf bekijkt nieuwe reddingsboot en probeert simulator uit

Koning Carl Gustaf heeft een kijkje genomen bij de scheepswerf van de reddingsmaatschappij op het eiland Hönö. Hier wordt momenteel een geheel nieuw type reddingsboot gebouwd, deelde het Zweedse hof woensdag.

De koning is zeer betrokken bij de activiteiten van de reddingsmaatschappij en is sinds 1973 de beschermheer van de vereniging. De nieuwe reddingsboot kan onder meer worden gebouwd dankzij een donatie van Carl Gustaf zelf. Het schip is speciaal ontworpen om te voldoen aan de huidige veiligheidseisen op zee en om de reddingsdiensten zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Op de beelden die het hof deelde, is te zien hoe Carl Gustaf een rondleiding kreeg over de scheepswerf en ook een kijkje nam bij de nieuwe simulator van de reddingsmaatschappij. Deze mocht de 79-jarige koning ook even uitproberen. Ook voer Carl Gustaf zelf een stukje over het water in een echte reddingsboot.