Carl Gustaf bekijkt verhuizing Lutherse kerk in Kiruna

Koning Carl Gustaf is woensdagochtend gaan kijken bij de verplaatsing van de kerk van Kiruna. Dinsdag werd in Lapland begonnen met de verhuizing van de Lutherse kerk uit 1912 naar een nieuwe locatie 5 kilometer verderop.

Volgens het Zweedse medium Aftonbladet voegde de koning zich rond 11.20 uur bij het gezelschap dat verantwoordelijk is voor de verhuizing van de kerk. Het gebouw bevond zich op dat moment in Lastvägen, een industrieel gebied in het zuidelijke deel van Kiruna. “Het is geweldig dat je een kerk kunt verplaatsen die zo veel voor mensen betekent”, zei de koning tegen projectmanager Stefan Holmblad Johansson.

De Argentijn Sebastian Druker liet Carl Gustaf vervolgens zien hoe hij de transportwagen van het Nederlandse bedrijf Mammoet bestuurt. De kerk wordt met een snelheid van een halve kilometer per uur verplaatst. “Het was oké”, zei hij later over de ontmoeting met de koning. “Het was de eerste keer dat ik een koning ontmoette, tijdens mijn eerste verhuizing van een kerk.”

Carl Gustaf is later op woensdagmiddag ook aanwezig bij een speciale kerkdienst in een tent in het centrum van Kiruna. De koning doet ook mee aan een wereldrecordpoging om zoveel mogelijk kopjes koffie in de kerk te drinken. Het doel is 3000 kopjes, Carl Gustaf zal het eerste bakkie troost opdrinken. De verwachting is dat de verhuizing van de kerk kort hierna voltooid wordt.