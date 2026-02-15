Carl Gustaf belt met Zweeds estafetteteam na zilveren plak

Koning Carl Gustaf heeft het Zweedse vrouwenlanglaufteam gebeld na het behalen van de zilveren medaille op het onderdeel estafette. Dat is te zien in een video die het Zweedse olympische team heeft gedeeld op sociale media. De vrouwen waren vooraf de favoriet voor de overwinning, maar moesten de gouden plak uiteindelijk aan de Noren laten.

“Ik denk dat jullie teleurgesteld zijn dat jullie het goud hebben gemist. Maar ik was behoorlijk onder de indruk van jullie prestatie”, zegt Carl Gustaf via een videoverbinding tegen de sporters. “Het is een teaminspanning die de geschiedenis in zal gaan. Het laat de vechtlust zien die jullie als groep hebben. Dat vind ik fantastisch.”

De koning zegt verder dat het “dubbel zo zwaar is” als je iemand moet inhalen dan wanneer je voorop ligt. “Het is echt een uitdaging. Maar we geven niet op. Ja. We geven niet op. We gaan ervoor, met z’n allen, en genieten van de geweldige ervaring”, zegt hij.

“Is dit het beste gesprek ooit?”, vraagt het Zweedse team zich in het bijschrift onder de video af.