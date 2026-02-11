Carl Gustaf bewaart afstand tot Zweedse medaillewinnaars

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft dinsdag bewust wat afstand gehouden van de verschillende olympische medaillewinnaars die hij ontmoette. Dat deed de vorst met het oog op hun gezondheid, zei hij tegen de Zweedse krant Aftonbladet.

“Je wilt niet te dichtbij komen vanwege gezondheidsrisico’s. Ik kon naar ze zwaaien”, aldus Carl Gustaf. Hij is voorlopig nog alleen in Italië, omdat zijn echtgenote koningin Silvia verkouden is. Op beelden die het hof deelde, is te zien dat de koning inderdaad afstand bewaarde tot Linn Svahn, Jonna Sundling en Maja Dahlqvist, die dinsdag voor een geheel Zweeds podium zorgden bij het langlaufen.

“Beter kan het niet. Het is absoluut maximale winst en we zijn allemaal heel blij voor de dames die ontzettend goed zijn. Het is geweldig”, jubelde Carl Gustaf tegenover Aftonbladet. “Ik denk niet dat ik dit ooit heb meegemaakt. In ieder geval niet bij de Olympische Spelen.”

De koning is een liefhebber van de langlaufsport en is ook vaak aanwezig bij wereldbekerwedstrijden in het Zweedse Falun. “Ik probeer zoveel mogelijk thuis op tv te volgen, maar erbij zijn is heel anders”, stelde de koning. Dat er nu goud, zilver en brons werd binnengehaald, deed hem veel. “Het horen van het volkslied en het zien van de Zweedse vlag wanneer we een goede sportprestatie hebben geleverd, raakt me erg.”