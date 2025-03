Carl Gustaf bezoekt zijn oude school die 100 jaar bestaat

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft zaterdag met koningin Sonja een bezoek gebracht aan zijn oude kostschool in Sigtuna. Het Humanities College bestaat honderd jaar en de koning kwam langs om die mijlpaal te vieren.

“Ondanks dat het vele jaren geleden is dat ik in Sigtuna studeerde, voel ik me hier nog steeds thuis”, zei de koning tijdens een toespraak die hij tijdens de viering hield. Hij noemde de school “een plek om te leren, maar ook een omgeving waarin jongeren de kans krijgen hun creativiteit en kritisch denkvermogen te ontwikkelen. Hier leren jongeren samenwerken en relaties opbouwen die lang meegaan, ook nadat ze de klas verlaten”, zei hij. “Tot op de dag van vandaag ga ik nog steeds om met mijn schoolgenoten uit Sigtuna.”

Carl Gustaf begon zijn opleiding in augustus 1959 en studeerde in april 1966 af. Op Instagram deelt het Zweedse hof oude foto’s van de koning in zijn schooltijd. Carl Gustaf bezocht zaterdag onder meer ook zijn oude studentenhuis Herrgården.