Carl Gustaf: Canada en Zweden verenigd in passie voor ijshockey

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft zijn liefde voor wintersport aangehaald tijdens het staatsbanket ter gelegenheid van het Zweedse staatsbezoek aan Canada. In zijn speech vertelde de vorst dat hij goede herinneringen bewaart aan het land, mede door “de onvergetelijke” Olympische Winterspelen in Vancouver in 2010.

Volgens de koning zijn de inwoners van Canada en Zweden “verenigd in hun passie” voor ijshockey. “De carrières van veel Zweedse spelers in Canada weerspiegelen de nauwe en langdurige banden tussen onze hockeygemeenschappen. Veel Zweedse hockeyspelers hebben een aanzienlijk deel van hun carrière in Canada doorgebracht.”

IJshockey roept ook “sterke gevoelens” op in beide landen, ging Carl Gustaf verder. “Wanneer onze nationale teams elkaar op het ijs ontmoeten, zijn de belangen van Canada en Zweden zeker niet op één lijn. Hetzelfde kan waarschijnlijk worden gezegd over curling, waar beide landen tot de besten ter wereld behoren.”

Hetzelfde team

Op het wereldtoneel ligt dat echter anders, benadrukte de koning. “Als het gaat om fundamentele waarden en belangen spelen Canada en Zweden in hetzelfde team.”

Carl Gustaf en zijn echtgenote koningin Silvia brengen een driedaags bezoek aan Canada. Dinsdag, op de eerste dag, legden ze onder meer een krans bij het oorlogsmonument in Ottawa en hadden ze een lunch met premier Mark Carney.