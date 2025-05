Carl Gustaf en Naruhito wonen seminar over water en klimaat bij

Keizer Naruhito van Japan en koning Carl Gustaf van Zweden hebben vrijdag in Tokio een seminar bijgewoond over water en klimaat. Het was de laatste dag van het bezoek van de Zweedse koning aan Japan.

Tijdens het seminar werd onder meer gesproken over het beheer van waterbronnen, meldt het Zweedse hof. Vertegenwoordigers uit Zweden presenteerden hoe het land innovatieve oplossingen kan bieden op dit gebied. Na afloop van het seminar spraken de koning en de keizer met de Japanse professor Taikan Oki, die gespecialiseerd is in waterhuishouding.

Eerder op de dag bracht koning Carl Gustaf in het Sento-paleis een bezoek aan het voormalige keizerspaar van Japan, keizer Akihito en keizerin Michiko.